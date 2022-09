«Con le rinnovabili l’Italia può aumentare di 4 volte la sua autonomia energetica» (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Italia attualmente è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5% dell’energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5% Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 2 settembre 2022) L'Italia attualmente è uno dei Paesi con la più bassain Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5% dell’energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5%

ignaziocorrao : Tutto ciò è semplicemente vergognoso. Invece di utilizzare questo momento per cambiare rotta, #VonderLeyen mette un… - sole24ore : ?? «Con le #rinnovabili l’#Italia può aumentare di 4 volte la sua #autonomiaenergetica» - GiuseppeConteIT : Il vero bipolarismo? Tra chi è fintamente “green” e insiste con inquinamento, carbone e fonti fossili e chi, come n… - PpPagliaro : RT @alanfriedmanit: La guerra di Putin non è soltanto una guerra contro l’Ucraina ma contro tutta l’Europa. Putin vuole ammazzare l’economi… - Giordan48430646 : RT @Psyclo_Bo: @HuffPostItalia Ma come, ma sono mesi che continuiamo a dire che non vogliamo ne gas ne petrolio russi! Putin ci ha acconten… -