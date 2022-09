Comunità Montana del Fortore: si è dimesso il presidente Sacchetti (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, il presidente della Comunità Montana del Fortore, Michele Leonardo Sacchetti, ha presentato al Segretario Generale dell’Ente e al Prefetto di Benevento le dimissioni dalla carica di presidente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, giovedì 1 settembre, ildelladel, Michele Leonardo, ha presentato al Segretario Generale dell’Ente e al Prefetto di Benevento le dimissioni dalla carica di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

