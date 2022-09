Comunità Montana del Fortore, presentata una mozione di sfiducia costruttiva (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stata presentata al protocollo della Comunità Montana del Fortore una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da dieci Sindaci sui dodici dei Comuni facenti parte dell’Ente. La nuova governance proposta dalla maggioranza prevede la presidenza a Zaccaria Spina e membri della Giunta Esecutiva i sindaci Giuseppe Addabbo e Gianfranco Mottola. Tra i sottoscrittori della nuova maggioranza i sindaci Carmine Agostinelli (San Bartolomeo in Galdo), Edi Barile (Ginestra degli Schiavoni), Giuseppe Antonio Ruggiero (Foiano di Val Fortore), Giuseppe Addabbo (Molinara), Nicola De Vizio (San Giorgio la Molara), Andrea Giallonardo (Castelfranco in Miscano), Gianfranco Mottola (Castelvetere in Val Fortore), ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – È stataal protocollo delladelunadisottoscritta da dieci Sindaci sui dodici dei Comuni facenti parte dell’Ente. La nuova governance proposta dalla maggioranza prevede la presidenza a Zaccaria Spina e membri della Giunta Esecutiva i sindaci Giuseppe Addabbo e Gianfranco Mottola. Tra i sottoscrittori della nuova maggioranza i sindaci Carmine Agostinelli (San Bartolomeo in Galdo), Edi Barile (Ginestra degli Schiavoni), Giuseppe Antonio Ruggiero (Foiano di Val), Giuseppe Addabbo (Molinara), Nicola De Vizio (San Giorgio la Molara), Andrea Giallonardo (Castelfranco in Miscano), Gianfranco Mottola (Castelvetere in Val), ...

NTR24 : Comunità Montana del Fortore, mozione di sfiducia di 10 sindaci: Spina verso la presidenza - StefaniaMarcone : RT @CComunita: ?? Zoppè di Cadore è il più piccolo comune della provincia di Belluno ??In questo splendido luogo, la cooperativa di comunità… - DenisCagnin : RT @CComunita: ?? Zoppè di Cadore è il più piccolo comune della provincia di Belluno ??In questo splendido luogo, la cooperativa di comunità… - CComunita : ?? Zoppè di Cadore è il più piccolo comune della provincia di Belluno ??In questo splendido luogo, la cooperativa di… - zazoomblog : Comunità Montana del Fortore: si è dimesso il presidente Sacchetti - #Comunità #Montana #Fortore: #dimesso -

Dal lago Maggiore a Cittiglio: il Trofeo Binda 2023 partirà da Maccagno ... dato che la presentazione è avvenuta nella sede luinese della Comunità Montana Valli del Verbano " il presidente Simone Castoldi . E una presenza senza dubbio ancora più speciale è stata quella ... Forza Italia presenta i suoi candidati per le province di Como e Lecco Infine a concludere le presentazioni Morini, che il territorio lo conosce come le sue tasche, arrivando dalla Comunità Montana e da due mandati come sindaco di Nesso. "Arrivo dal mondo finanziario, ... anteprima24.it ... dato che la presentazione è avvenuta nella sede luinese dellaValli del Verbano " il presidente Simone Castoldi . E una presenza senza dubbio ancora più speciale è stata quella ...Infine a concludere le presentazioni Morini, che il territorio lo conosce come le sue tasche, arrivando dallae da due mandati come sindaco di Nesso. "Arrivo dal mondo finanziario, ... Comunità Montana del Fortore, presentata una mozione di sfiducia costruttiva