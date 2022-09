"Come si contorce". Putin malato? La figuraccia davanti agli studenti | Video (Di venerdì 2 settembre 2022) Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, parallelamente al conflitto sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti sulle condizioni di salute di Vladimir Putin. Come sta il leader del Cremlino? È davvero malato o è solo una speranza degli occidentali, che cercano tracce del suo presunto malessere in ogni uscita pubblica? Ad alimentare ulteriormente la teoria della malattia è Dagospia. GUARDA IL Video Circola infatti un Video del recente incontro con gli studenti a Kaliningrad dove Putin non appare in grande forma: si contorce sulla sedia e appare in forte disagio, tra l'altro assumendo una posizione già vista in altre circostanze, quella in cui si aggrappa al bracciolo della sedia mentre con l'altra mano regge il microfono. “C'è chi dice che ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, parallelamente al conflitto sono iniziate a circolare voci sempre più insistenti sulle condizioni di salute di Vladimirsta il leader del Cremlino? È davveroo è solo una speranza degli occidentali, che cercano tracce del suo presunto malessere in ogni uscita pubblica? Ad alimentare ulteriormente la teoria della malattia è Dagospia. GUARDA ILCircola infatti undel recente incontro con glia Kaliningrad dovenon appare in grande forma: sisulla sedia e appare in forte disagio, tra l'altro assumendo una posizione già vista in altre circostanze, quella in cui si aggrappa al bracciolo della sedia mentre con l'altra mano regge il microfono. “C'è chi dice che ...

