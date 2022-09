Come politici e aziende usano l’agnotologia per “fregarci” (Di venerdì 2 settembre 2022) «So di non sapere», diceva Socrate. Vale lo stesso per noi? Siamo consapevoli della nostra ignoranza o non possiamo conoscere quello che non conosciamo? E, soprattutto, abbiamo modo di scoprirlo o ci sono dei gruppi di potere che vogliono che siamo ignoranti ma non vogliono che ce ne rendiamo conto? Secondo l’agnotologia, la risposta potrebbe essere quella meno piacevole. Questa scienza, infatti, studia il modo in cui potenti, aziende e politici diffondono deliberatamente l’ignoranza per tutelare i propri interessi, spesso senza che noi ce ne accorgiamo. Agnotologia: cos’è e cosa significa l’agnotologia è la scienza che studia gli atti intenzionali per diffondere confusione e inganno, compiuti di solito per vendere un prodotto o indirizzare i favori del pubblico. In particolare, questa scienza analizza i meccanismi ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 2 settembre 2022) «So di non sapere», diceva Socrate. Vale lo stesso per noi? Siamo consapevoli della nostra ignoranza o non possiamo conoscere quello che non conosciamo? E, soprattutto, abbiamo modo di scoprirlo o ci sono dei gruppi di potere che vogliono che siamo ignoranti ma non vogliono che ce ne rendiamo conto? Secondo, la risposta potrebbe essere quella meno piacevole. Questa scienza, infatti, studia il modo in cui potenti,diffondono deliberatamente l’ignoranza per tutelare i propri interessi, spesso senza che noi ce ne accorgiamo. Agnotologia: cos’è e cosa significaè la scienza che studia gli atti intenzionali per diffondere confusione e inganno, compiuti di solito per vendere un prodotto o indirizzare i favori del pubblico. In particolare, questa scienza analizza i meccanismi ...

CottarelliCPI : Certi slogan politici sono un po' ambigui. Prendiamo quello della Lega: 'Flat tax, pace fiscale. CREDO!' Suona un p… - EleonoraEvi : Entrambi sostengono la proposta di abolire i #jetprivati! Nei giorni scorsi siamo stati derisi da tanti come… - npaoser : RT @CollotMarta: Ringrazio Giovanni Floris per avermi citato in questa intervista uscita sul Corriere. Più di una volta mi ha invitato al s… - Vicker1972 : @federicadieni @ItaliaViva Le sanzioni ... stanno producendo effetti deleteri per l'Europa ed in particolare per l'… - rumarno2 : Esatto se avessimo una Unione Europea e dei politici come si deve non saremmo a questo punto? #agorarai -