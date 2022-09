Come (non) cambierà la Costituzione del Cile. Il potere della campagna pop (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutto pronto per il referendum che si svolgerà domenica in Cile. Sarà sottoposta ai cittadini una bozza della nuova Costituzione Cilena. La coalizione favorevole all’approvazione del testo, scritta dall’Assemblea costituente, ha provveduto ad una chiusura della campagna elettorale nella piazza Alameda di Santiago del Cile, con la partecipazione di numerosi artisti e gruppi musicali, fra cui i famosi Inti Illimani. Il polo contrario all’approvazione della nuova Costituzione ha scelto invece l’anfiteatro Pablo Neruda nel Parco Metropolitano di Santiago. In seguito alle proteste del 2019 e del 2020, gli elettori Cileni avevano approvato un referendum che chiedeva se fossero favorevoli alla convocazione di un’Assemblea ... Leggi su formiche (Di venerdì 2 settembre 2022) Tutto pronto per il referendum che si svolgerà domenica in. Sarà sottoposta ai cittadini una bozzanuovana. La coalizione favorevole all’approvazione del testo, scritta dall’Assemblea costituente, ha provveduto ad una chiusuraelettorale nella piazza Alameda di Santiago del, con la partecipazione di numerosi artisti e gruppi musicali, fra cui i famosi Inti Illimani. Il polo contrario all’approvazionenuovaha scelto invece l’anfiteatro Pablo Neruda nel Parco Metropolitano di Santiago. In seguito alle proteste del 2019 e del 2020, gli elettorini avevano approvato un referendum che chiedeva se fossero favorevoli alla convocazione di un’Assemblea ...

