Come cambia il palinsesto di Canale 5 la prossima settimana

Solo uno Sguardo Non c'è inizio stagione, senza variazioni di palinsesto. Dopo lo stravolgimento del daytime, arrivato senza preavviso, la prossima settimana Canale 5 cambia le carte in tavola anche in prima serata. A "farne le spese" la miniserie francese Solo uno Sguardo che anticipa la partenza a lunedì 5 settembre, prendendo la casella inizialmente occupata da La Mantide che si è conclusa prima del previsto questa settimana con una mega maratona di episodi. E, probabilmente, proprio lo scarso risultato de La Mantide ha condizionato le scelte riguardo alla nuova miniserie francese che perderà una serata. Non più tre appuntamenti (di cui l'ultimo sarebbe andato venerdì 16 contro Domenica In show che è saltata) da due episodi ma due da tre episodi, in onda lunedì 5 e mercoledì 7

