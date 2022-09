Com'è Bones and All, il nuovo film che riunisce Luca Guadagnino e Timothée Chalamet (Di venerdì 2 settembre 2022) Anni Ottanta, Maren è una studentessa delle superiori dall’apparenza timida, con un padre severo che le concede poche libertà. Da poco è arrivata in città e fa fatica ad ambientarsi nella nuova scuola. Fortuna che una delle altre studentesse l’ha presa in simpatia: “Questa notte vieni a stare da me con le mie amiche”, le dice. “Mio padre non me lo permetterebbe”, le risponde Maren. “E tu fai finta di andare a dormire e poi sguscia fuori”. -Attenzione, (per chi non abbia l'omonimo libro) seguono alcuni spoiler sulla trama del film - Comincia così , nel più “normale” dei modi, Bones and All, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato a Venezia. Ma tutto cambia in un attimo quando Maren, che ha seguito il consiglio dell’amica e l’ha raggiunta nella notte, del tutto inaspettatamente tenta di mangiare il ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Anni Ottanta, Maren è una studentessa delle superiori dall’apparenza timida, con un padre severo che le concede poche libertà. Da poco è arrivata in città e fa fatica ad ambientarsi nella nuova scuola. Fortuna che una delle altre studentesse l’ha presa in simpatia: “Questa notte vieni a stare da me con le mie amiche”, le dice. “Mio padre non me lo permetterebbe”, le risponde Maren. “E tu fai finta di andare a dormire e poi sguscia fuori”. -Attenzione, (per chi non abbia l'omonimo libro) seguono alcuni spoiler sulla trama del- Comincia così , nel più “normale” dei modi, Bones and All, ildipresentato a Venezia. Ma tutto cambia in un attimo quando Maren, che ha seguito il consiglio dell’amica e l’ha raggiunta nella notte, del tutto inaspettatamente tenta di mangiare il ...

