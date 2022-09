Colpaccio della SAJ, dopo Janela arriva anche Wild Boar (Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà grande show il 22 ottobre a Cesate per la Squash a Jobber, promotion italiana che ha fatto il suo debutto a giugno e che presto si ripresenterà ai fan italiani (biglietti qui). dopo aver annunciato come super ospite l’ex atleta AEW e attuale main eventer della GCW Joey Janela, i dirigenti hanno fatto un altro Colpaccio direttamente dai fuoriusciti di NXT UK: sarà dei nostri infatti Wild Boar. Wild Boar in Italia! Wild Boar è uno dei veterani della scena britannica. Negli ultimi tre anni ha combattuto a NXT UK, show della WWE tenuto in Inghilterra. Per diverso tempo è stato campione in ATTACK Pro e nella ICW scozzese (assieme a Mike Bird. È il terzo atleta annunciato ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 2 settembre 2022) Sarà grande show il 22 ottobre a Cesate per la Squash a Jobber, promotion italiana che ha fatto il suo debutto a giugno e che presto si ripresenterà ai fan italiani (biglietti qui).aver annunciato come super ospite l’ex atleta AEW e attuale main eventerGCW Joey, i dirigenti hanno fatto un altrodirettamente dai fuoriusciti di NXT UK: sarà dei nostri infattiin Italia!è uno dei veteraniscena britannica. Negli ultimi tre anni ha combattuto a NXT UK, showWWE tenuto in Inghilterra. Per diverso tempo è stato campione in ATTACK Pro e nella ICW scozzese (assieme a Mike Bird. È il terzo atleta annunciato ...

