Collegio docenti nel bosco: la rivoluzione gentile del preside di Vo' (Di venerdì 2 settembre 2022) Lui l'ha fatto. Mercoledì mattina, giorno del primo Collegio docenti, ha convocato il "parlamentino" nel bosco. Dalle ore 9.15 alle ore 12.30 in presenza, presso il podere Villa Alessi, sui colli Euganei. "Durante il Collegio docenti faremo una passeggiata, una metafora del cammino che stiamo facendo tutti insieme e che faremo durante il nuovo anno scolastico. Si suggerisce di portare acqua e un asciugamano o tappetino per sedersi a terra". Così ha scritto Alfonso D'Ambrosio, fisico, campano, da quattro anni a capo dell'istituto di Vo' Atestino, in provincia di Padova. Chi ha voluto ha fatto yoga, altri hanno camminato, ascoltato musica, pranzato insieme. Un atto coraggioso in un pianeta, quello della scuola, dove ad affossare la creatività, la bellezza, il senso di comunità sono spesso proprio i ...

