Classifica Vuelta a España 2022, tredicesima tappa: Evenepoel davanti a Roglic, Pozzovivo miglior italiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Non cambia la Classifica generale della Vuelta a España 2022 dopo la tredicesima tappa da Ronda a Montilla: un percorso altimetricamente piuttosto agevole sul quale è andata in scena l’attesa volata finale. Remco Evenepoel resta saldamente in vetta alla graduatoria con 2’41” di vantaggio sul grande rivale sloveno Primoz Roglic. Per il belga saranno ora fondamentali i prossimi due tapponi di montagna: se riuscisse a superarli indenne, mantenendo l’attuale distacco o, al limite, contenendo i danni nei confronti degli avversari, allora si avvicinerebbe molto all’obiettivo del successo conclusivo a Madrid, considerando che la terza settimana appare meno dura rispetto al recente passato. Restano in agguato gli spagnoli: Enric Mas, Carlos Rodriguez Cano e ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) Non cambia lagenerale delladopo lada Ronda a Montilla: un percorso altimetricamente piuttosto agevole sul quale è andata in scena l’attesa volata finale. Remcoresta saldamente in vetta alla graduatoria con 2’41” di vantaggio sul grande rivale sloveno Primoz. Per il belga saranno ora fondamentali i prossimi due tapponi di montagna: se riuscisse a superarli indenne, mantenendo l’attuale distacco o, al limite, contenendo i danni nei confronti degli avversari, allora si avvicinerebbe molto all’obiettivo del successo conclusivo a Madrid, considerando che la terza settimana appare meno dura rispetto al recente passato. Restano in agguato gli spagnoli: Enric Mas, Carlos Rodriguez Cano e ...

