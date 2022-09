Cinica, spietata e grintosa: la mia Atalanta è da grandi emozioni (Di venerdì 2 settembre 2022) Una tripletta di Koop (l’ultimo olandese a realizzarla fu un certo Marco Van Basten) stende il Torino. Ma consentitemi di partire dal pre partita. Il saluto di Josip Ilicic al Gewiss è da pelle d’oca. Il più grande giocatore nerazzurro da me visto in 54 anni di frequentazione dello stadio, compie un giro di campo in mezzo ad un’autentica ovazione. Sul grande schermo scorrono i suoi gol. Quando arrivano quelli realizzati a Dortmund, mio figlio Pietro, lacrime agli occhi, mi abbraccia. Noi c’eravamo quella sera. Solo questo antipasto vale il prezzo del biglietto. Fantastico. Ma ora c’è il presente e non è semplice. Nel primo tempo certamente meglio il Torino, più fluido, più veloce dei nostri. Non si rischia in realtà molto ed in effetti la vera occasione capita sui piedi di Zapata che solo davanti al portiere gli calcia addosso. Poco dopo il panterone deve però uscire per un leggero ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 settembre 2022) Una tripletta di Koop (l’ultimo olandese a realizzarla fu un certo Marco Van Basten) stende il Torino. Ma consentitemi di partire dal pre partita. Il saluto di Josip Ilicic al Gewiss è da pelle d’oca. Il più grande giocatore nerazzurro da me visto in 54 anni di frequentazione dello stadio, compie un giro di campo in mezzo ad un’autentica ovazione. Sul grande schermo scorrono i suoi gol. Quando arrivano quelli realizzati a Dortmund, mio figlio Pietro, lacrime agli occhi, mi abbraccia. Noi c’eravamo quella sera. Solo questo antipasto vale il prezzo del biglietto. Fantastico. Ma ora c’è il presente e non è semplice. Nel primo tempo certamente meglio il Torino, più fluido, più veloce dei nostri. Non si rischia in realtà molto ed in effetti la vera occasione capita sui piedi di Zapata che solo davanti al portiere gli calcia addosso. Poco dopo il panterone deve però uscire per un leggero ...

sportli26181512 : Juventus-Spezia 2-0: video, gol e highlights: Una Juve cinica, concreta e spietata anche se non particolarmente bri… - UGoscolo : Bocchini a Mourinho e alla Roma (cinica e spietata!!) in rassegna stampa per una partita in cui il Monza fa 61% di… - FBlanconegro : @PasAH2O @robypava Lo #Spezia va travolto. Rabbia. Furore. Agonismo. Garra. In pratica, #Juve. Quella VERA. Cinica… - NicolaMarongiu1 : @bergomifabio Si ma a differenza nostra, a mio modo di vedere, chi ha fatto la partita da grande squadra gestendo m… - BofanoRoberto : @CucchiRiccardo Bella cinica e spietata. Gestione dei cambi superlativa. Bisogna dare atto a Sarri che la partita l… -