Cinghiali a Roma, la denuncia dei residenti: “Il nostro palazzo è circondato, paura ogni volta che usciamo o rientriamo a casa” – Video (Di venerdì 2 settembre 2022) “Via Vittorio Caprioli Porta di Roma, ogni pomeriggio fino a sera tardi il nostro palazzo è circondato da Cinghiali! Sono tantissimi e abbiamo timore ogni volta che usciamo o rientriamo a casa!”. È la denuncia di una cittadina Romana che su Twitter ha condiviso il Video dei mammiferi che ogni giorno, racconta, i residenti del posto sono costretti a incontrare prima di entrare a casa. “La prego intervenga”, aggiunge la cittadina, rivolta al sindaco Gualtieri. Una situazione che, come si legge in un articolo di Repubblica, riguarda almeno 350 residenti, spaventati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Via Vittorio Caprioli Porta dipomeriggio fino a sera tardi ilda! Sono tantissimi e abbiamo timoreche!”. È ladi una cittadinana che su Twitter ha condiviso ildei mammiferi chegiorno, racconta, idel posto sono costretti a incontrare prima di entrare a. “La prego intervenga”, aggiunge la cittadina, rial sindaco Gualtieri. Una situazione che, come si legge in un articolo di Repubblica, riguarda almeno 350, spaventati dalla ...

repubblica : 'I cinghiali non ci fanno entrare in casa': 350 persone da due mesi in ostaggio del branco. E i bambini non scendon… - fanpage : Ogni giorno ormai gruppi di cinghiali con i loro cuccioli raggiungono i giardini sotto ai palazzi a Porta di Roma.… - ilfattovideo : Cinghiali a Roma, la denuncia dei residenti: “Il nostro palazzo è circondato, paura ogni volta che usciamo o rientr… - Lux_Aurea : RT @repubblica: 'I cinghiali non ci fanno entrare in casa': 350 persone da due mesi in ostaggio del branco. E i bambini non scendono a gioc… - Stefani19753108 : RT @WRicciardi: 'I cinghiali non ci fanno entrare in casa': 350 persone da due mesi in ostaggio del branco. E i bambini non scendono a gioc… -