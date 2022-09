Cina - Auto intelligenti, le Case potranno raccogliere dati geografici solo su licenza (Di venerdì 2 settembre 2022) Le preoccupazioni della Cina sulla protezione dei dati registrati da sensori e telecamere delle Auto, o dai sistemi connessi, sono ormai note dopo le vicissitudini che hanno riguardato la Tesla nel Paese del Dragone. In questa specifica materia, Pechino aveva da tempo annunciato una stretta, culminata in un provvedimento dei giorni scorsi: le Case Automobilistiche e gli sviluppatori di tecnologie per la guida Automatizzata dovranno richiedere un'apposita licenza per registrare in loco i dati geografici (mappatura), oppure rivolgersi ad aziende Autorizzate alla raccolta, all'archiviazione e all'elaborazione di tali dati. L'obiettivo è chiaramente quello di avere un maggiore controllo sull'utilizzo e la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 2 settembre 2022) Le preoccupazioni dellasulla protezione deiregistrati da sensori e telecamere delle, o dai sistemi connessi, sono ormai note dopo le vicissitudini che hanno riguardato la Tesla nel Paese del Dragone. In questa specifica materia, Pechino aveva da tempo annunciato una stretta, culminata in un provvedimento dei giorni scorsi: lemobilistiche e gli sviluppatori di tecnologie per la guidamatizzata dovranno richiedere un'appositaper registrare in loco i(mappatura), oppure rivolgersi ad azienderizzate alla raccolta, all'archiviazione e all'elaborazione di tali. L'obiettivo è chiaramente quello di avere un maggiore controllo sull'utilizzo e la ...

