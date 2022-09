Cimitero di Poggioreale | spuntano pubblicità davanti alle tombe

Ateodemocratico : RT @Gianni78605577: Mia nonna, si è venduto la tomba di famiglia, la dentiera del nonno, ha occupato una nicchia dove ora vive abusivamente… - Roccareale : RT @Gianni78605577: Mia nonna, si è venduto la tomba di famiglia, la dentiera del nonno, ha occupato una nicchia dove ora vive abusivamente… - damorantonio : RT @Gianni78605577: Mia nonna, si è venduto la tomba di famiglia, la dentiera del nonno, ha occupato una nicchia dove ora vive abusivamente… - GianmarioAngius : RT @Gianni78605577: Mia nonna, si è venduto la tomba di famiglia, la dentiera del nonno, ha occupato una nicchia dove ora vive abusivamente… - Mirandola59 : RT @Gianni78605577: Mia nonna, si è venduto la tomba di famiglia, la dentiera del nonno, ha occupato una nicchia dove ora vive abusivamente… -

NapoliToday

: la rabbia dei ...Ovvero 'Tutta la collina die lo spazio che anche in termini di verde, con il suostorico, può offrire. C'è da anni un progetto e anche una concessione che il Comune ha dato per ... Cimitero come una selva abbandonata: protestano i cittadini Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla in Campania e a Napoli dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di giovedì 1 settembre 2022. Sono previsti piogge locali che possono assumere anch ...