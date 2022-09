Ciclismo, caso Crisafulli-Gimondi, legale Bonomo: “Online riprese audio e video” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Abbiamo chiesto e autorizzato la Federazione ciclistica italiana a rendere pubbliche sul proprio sito internet le riprese audio e video registrate nel corso della seduta del Consiglio federale del 27 agosto, al fine di fugare ogni dubbio su quanto effettivamente accaduto; così dimostrando la correttezza del comportamento posto in essere dal mio assistito nei confronti della collega. Saranno valutate le pesanti esternazioni riportate da alcune testate giornalistiche, le quali asseriscono che il mio assistito abbia tenuto un comportamento non consono, o addirittura illecito e sessista, utilizzando toni che andrebbero oltre la normale dialettica tra maggioranza e opposizione all’interno del Consiglio federale, invocandone le dimissioni. Appare comunque straordinario il polverone mediatico sollevato per questa vicenda, sino al punto da ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) “Abbiamo chiesto e autorizzato la Federazione ciclistica italiana a rendere pubbliche sul proprio sito internet leregistrate nel corso della seduta del Consiglio federale del 27 agosto, al fine di fugare ogni dubbio su quanto effettivamente accaduto; così dimostrando la correttezza del comportamento posto in essere dal mio assistito nei confronti della collega. Saranno valutate le pesanti esternazioni riportate da alcune testate giornalistiche, le quali asseriscono che il mio assistito abbia tenuto un comportamento non consono, o addirittura illecito e sessista, utilizzando toni che andrebbero oltre la normale dialettica tra maggioranza e opposizione all’interno del Consiglio federale, invocandone le dimissioni. Appare comunque straordinario il polverone mediatico sollevato per questa vicenda, sino al punto da ...

