Choc al concerto di Cristina D’Avena | si toglie i vestiti e molesta le ragazzine

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 2 settembre 2022) Scioccante quello che è accaduto durante ildia Ladispoli. Un uomo, come se non bastasse nudo, si è inserito tra il pubblico della cantante delle sigle dei cartoni animati e ha cominciato are donne edurante ila Ladispoli. Fonte: Il Messaggero“C’è un uomo nudo, lo abbiamo anche fotografato” Martedì 30 agosto la regina dei cartoni animati si trovava sul palco di piazza Rossellini, a Ladispoli, insieme ai GemBoy per un. Improvvisamente tra il pubblico un uomo si è abbassato i pantaloni e il boxer restando, quindi, con i genitali in vista. Nella zona del sottopalco iltore, un italiano di 65 anni, mentre cantava a squarciagola le ...