Chicago Med 7 ci sarà? Il finale della sesta stagione annuncia l'addio di Torrey DeVitto (Di venerdì 2 settembre 2022) Chicago Med 7 ci sarà oppure no? La risposta è affermativa anche se quello che succederà nel finale della sesta stagione in onda oggi, 2 settembre, lascerà un po' di amaro in bocca al pubblico. Come vi abbiamo già annunciato tempo fa, Torrey DeVitto (Dr. Natalie Manning) e Yaya DaCosta (Nurse April Sexton) lasceranno la serie proprio con il finale della sesta stagione che in questi mesi abbiamo visto su Italia1 ma tuttavia, l'ex di Pretty Little Liars farà una breve apparizione all'inizio di Chicago Med 7 per concludere degnamente il suo percorso non prima di aver salutato il suo Will esortandolo a riprendersi il lavoro a Meade. Gli sceneggiatori ...

