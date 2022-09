Chiara Ferragni ci mostra la sua suite: è pazzesca, che panorama – VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) Chiara Ferragni, fuga d’amore con Fedez e poi viaggio in Svizzera: le immagini dell’incredibile suite Bilanciare vita privata e lavoro non è certo semplice, soprattutto quando si è impegnati come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 2 settembre 2022), fuga d’amore con Fedez e poi viaggio in Svizzera: le immagini dell’incredibileBilanciare vita privata e lavoro non è certo semplice, soprattutto quando si è impegnati come… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

LaVeritaWeb : «Repubblica» e Chiara Ferragni temono il «modello Marche». Ma nella Regione governata da Fdi l’aborto non è stato n… - fanpage : Dopo il post di Chiara Ferragni il tema dell’accesso all’aborto è diventato centrale all’interno della campagna ele… - Adnkronos : #Aborto, pro vita contro Chiara #Ferragni: 'Da lei fake news'. - FabioCapellone : RT @gabryhz: la campagna elettorale su tiktok é 'scarsa' perché i tiktoker sono matusalemmi che non sanno come usare un telefono perché se… - C____Jimmy : @CieloGore104 Un paese che se Chiara Ferragni fondasse un partito prenderebe milioni di voti, poi si lamentano se l… -