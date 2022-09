Che barzelletta ha raccontato Berlusconi su TikTok (Di venerdì 2 settembre 2022) Il leader di Forza Italia scatenato sul social, punta sul divertimento: stamattina ha raccontato una barzelletta che lo vede protagonista con Biden, Putin, e il Papa Leggi su vanityfair (Di venerdì 2 settembre 2022) Il leader di Forza Italia scatenato sul social, punta sul divertimento: stamattina haunache lo vede protagonista con Biden, Putin, e il Papa

_LordJack : @saIva___ Mi ricordo che io avevo letto la notizia perché era successo un casino e sono partito in quarta a insulta… - conteDartagnan : qualche eminenza grigia della comunicazione mi potrebbe spiegare il senso logico di raccontare una barzelletta che… - Mrs_ESV : Un’americana che parla di ingerenze mi sembra una barzelletta - Fenices1 : #lariachetira e' caduto Draghi , e' quindi era il segretario non eletto del pd che non hanno potuto fare alleanze ,… - FaTinaameta : ragazzi non berlusconi che racconta una barzelletta su berlusconi ma che sta succedendo? stanno impazzendo tutti? c… -