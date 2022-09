C’era una volta “Lamentarsi è da sfigati”, Spalletti la pensa come i tifosi che lo criticano (Di venerdì 2 settembre 2022) Siamo al 2 settembre e l’atmosfera sembra già tesa nel Napoli. Luciano Spalletti ha ormai abbandonato il claim dello scorso anno “Lamentarsi è da sfigati” e ancora una volta torna sulla differenza tra il Napoli 21-22 e quello 22-23. Anche con frasi piuttosto eclatanti: «Li avete visti i calciatori che sono partiti e quelli che sono arrivati? Li avete visti bene?». Anche se si è dichiarato pienamente soddisfatto del mercato. Proprio lui che non si era sottratto alle domande su Ronaldo e che sul portiere si era espresso fin troppo chiaramente. Ha chiesto tempo, lo aveva già fatto. Ha ragione ma potrebbe essere più chiaro su quale sia per lui il valore di questa rosa. Ha mostrato una certa – fisiologica – intolleranza alle critiche, anche se se l’è cavata piuttosto bene dal punto di vista dialettico. Continuiamo a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Siamo al 2 settembre e l’atmosfera sembra già tesa nel Napoli. Lucianoha ormai abbandonato il claim dello scorso anno “è da” e ancora unatorna sulla differenza tra il Napoli 21-22 e quello 22-23. Anche con frasi piuttosto eclatanti: «Li avete visti i calciatori che sono partiti e quelli che sono arrivati? Li avete visti bene?». Anche se si è dichiarato pienamente soddisfatto del mercato. Proprio lui che non si era sottratto alle domande su Ronaldo e che sul portiere si era espresso fin troppo chiaramente. Ha chiesto tempo, lo aveva già fatto. Ha ragione ma potrebbe essere più chiaro su quale sia per lui il valore di questa rosa. Ha mostrato una certa – fisiologica – intolleranza alle critiche, anche se se l’è cavata piuttosto bene dal punto di vista dialettico. Continuiamo a ...

marattin : C’ERA UNA VOLTA IL PARTITO DEL LAVORO. Non è un thread polemico, a maggior ragione verso candidati giovani, di cui… - pdnetwork : In una fase così difficile, noi pensiamo alle famiglie che devono affrontare il #caroenergia, vogliamo alzare gli s… - pdnetwork : Con il Governo Berlusconi, una catastrofe per l'Italia, c’erano molti dei candidati di oggi: Meloni era ministro.… - maxgallico : RT @napolista: C’era una volta “Lamentarsi è da sfigati”, Spalletti la pensa come i tifosi che lo criticano Parla del Napoli dell’anno sco… - napolista : C’era una volta “Lamentarsi è da sfigati”, Spalletti la pensa come i tifosi che lo criticano Parla del Napoli dell… -