Cavani: «Perché Valencia? Perché quando se n’è parlato ho sentito qualcosa di speciale» (Di venerdì 2 settembre 2022) Edinson Cavani è un nuovo giocatore del Valencia. Ha firmato per due stagioni. Oggi è stato presentato in conferenza stampa. Sul numero di maglia: ha sempre indossato la 7. «Mentirei se dicessi che non mi piace nessun numero, ma da lì a pesare sulla scelta, no, Perché è solo un numero su una maglia. Non arriverei mai a chiedere il numero di maglia a nessun compagno di squadra». E’ la sfida più grande della tua carriera? «quando hai voglia di competere, sono tutte sfide. Nel momento in cui indosso la maglia di una squadra, sono un tifoso di quella squadra». Sulle altre offerte ricevute: «Avevo già in mente Valencia. Perché so che è un grande club. È una grande città, e rispetto alle altre squadre che mi hanno cercato, il posto dove venire era qui. Se ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Edinsonè un nuovo giocatore del. Ha firmato per due stagioni. Oggi è stato presentato in conferenza stampa. Sul numero di maglia: ha sempre indossato la 7. «Mentirei se dicessi che non mi piace nessun numero, ma da lì a pesare sulla scelta, no,è solo un numero su una maglia. Non arriverei mai a chiedere il numero di maglia a nessun compagno di squadra». E’ la sfida più grande della tua carriera? «hai voglia di competere, sono tutte sfide. Nel momento in cui indosso la maglia di una squadra, sono un tifoso di quella squadra». Sulle altre offerte ricevute: «Avevo già in menteso che è un grande club. È una grande città, e rispetto alle altre squadre che mi hanno cercato, il posto dove venire era qui. Se ...

