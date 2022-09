Cate Blanchett incanta sul red carpet a Venezia | è lei la stella della seconda serata

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 2 settembre 2022) Life&People.it LagiornataMostra del Cinema ha avuto una sola protagonista. Un look straordinario quello dell’attriceche ha stregato il Reddel Festival di79, ottenendo il consenso unanime da parte dell’affezionatissimo pubblico e degli addetti ai lavori, convincendo poi dentro la Sala Grande con una magistrale interpretazione in “Tàr”, per questo molti danno già per scontata la Coppa Volpi come Miglior attrice protagonista.Schiaparelli couture79 Eleganza e raffinatezza: il look distregaCon la raffinatezza che da sempre la contraddistingue, l’australiana ha sfoggiato sul Reddel ...