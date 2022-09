Catania, bimba nata dopo il primo trapianto d'utero in Italia. La madre: «Si chiama Alessandra come la donatrice» (Di venerdì 2 settembre 2022) A Catania è nata la prima bimba in Italia dopo un trapianto d'utero, rappresenta il sesto caso nel mondo. Si chiama Alessandra, la figlia della donna che ha ricevuto il primo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 2 settembre 2022) Ala primainund', rappresenta il sesto caso nel mondo. Si, la figlia della donna che ha ricevuto il...

