Catania, Alessandra è la prima bimba nata in Italia da madre con utero trapiantato (la sesta al mondo). I medici: "Risultato straordinario" (Di venerdì 2 settembre 2022) Un percorso iniziato con il trapianto di utero nell'agosto del 2020, in piena pandemia, poi la fecondazione assistita omologa. Dopo oltre due anni la gioia tanto inseguita: è nata all'ospedale Cannizzaro di Catania Alessandra, figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero realizzato in Italia. È il primo caso in Italia, il sesto al mondo. La bambina, nata prematura alla 34esima settimana di gravidanza, pesa 1,7 kg e, secondo il parere dei medici, è in condizioni "stabili", così come sua madre, con la quale è ancora ricoverata in ospedale. La donna, 31 anni, era nata priva di utero a causa di una rara patologia congenita, la sindrome di Rokitansky.

