Casting a Torino: cercasi adulti e bambini per "L'amica geniale 4" (Di venerdì 2 settembre 2022) La fortunata serie di RaiUno L'amica geniale sta per tornare con la quarta e attesissima stagione e la Film Commission Torino Piemonte ha dato il via a un Casting per cercare nuove comparse da inserire nella fiction. Le riprese dovrebbero iniziare nel capoluogo piemontese tra novembre e dicembre 2022. Vi raccomandiamo... "Perché non siamo amiche fuori dal set": Girace e Mazzucco de L'Amica geniale In un'intervista le due giovani attrici protagoniste della serie tv di RaiUno hanno rivelato di non frequentarsi nella vita quotidiana per non perd... Tra le figure ricercate per comparire nella serie tv, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con RAI Fiction e ...

