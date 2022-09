Cassano: "In Italia si pensa solo a leccare il culo. Io e Bobo li mandavamo a ca**re tutti" (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel corso della Bobo TV Show, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato senza peli sulla lingua del grande successo della trasmissione tra il pubblico Italiano: "Le nostre storie le conoscono... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 2 settembre 2022) Nel corso dellaTV Show, l'ex calciatore Antonioha parlato senza peli sulla lingua del grande successo della trasmissione tra il pubblicono: "Le nostre storie le conoscono...

8597a : vincenzo cassano in italia lavorava x la mafia torna in corea e diventa compagno enzo - Antonio58183344 : @ABobbiese Ma dai ormai sono la barzelletta d'Italia. Ma Cassano che credibilità può avere? Adani può essere anche… - RikiStar8485 : @umbasdeez Caro Cassano. Tu valevi abbastanza come calciatore. Come uomo nulla. A Berlino quando l’Italia alzava la… - napolista : #Cassano ancora contro #Allegri: «#Arthur al #Liverpool, l’#Italia è un Paese di incapaci e di mediocri» Su Instag… - luca_unia : @Gingio5 @robersperanza Definirlo libro sarebbe come paragonare la biografia di Cassano all'Odissea di Omero, siamo… -