Caro energia | “un ristorante su tre rischia di chiudere”

(Adnkronos) – Un pubblico esercizio su tre rischia la chiusura in Italia. E' quanto afferma Aldo Cursano, vicepresidente vicario della Fipe, parlando con l'Adnkronos della situazione in cui versano le imprese del settore. Non solo per il Caro energia, ma anche perché crescono i costi delle materie prime alimentari, del Caro vetro e perfino del Caro carta e cartone. Una pioggia di rincari che sta mettendo in ginocchio i bar e i ristoranti. A lanciare un nuovo e accorato allarme è la Fipe, la Federazione italiana dei pubblici esercizi di Confcommercio. "Un'azienda su tre è a rischio chiusura e a pagare il prezzo più alto sono soprattutto quelle che hanno aperto da poco, magari sull'onda lunga della ripresa post pandemia, e che hanno maggiori esposizioni bancarie e meno solidità". E' quanto afferma Aldo

