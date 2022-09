Caro energia, Meloni: “Su tetto prezzo gas massimo sostegno a governo” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il modo più efficace per risolvere la crisi energetica è mettere un tetto europeo al prezzo del gas, materia sulla quale nazioni come Germania, Olanda si oppongono”. Lo dice in una intervista al Tg5 il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Mi incuriosisce – rimarca – anche il silenzio della sinistra su questo tema. Noi abbiamo garantito massimo sostegno al governo in questa battaglia pur stando all’opposizione”. “Una cosa velocissima che si potrebbe fare anche in assenza dell’Europa – aggiunge Meloni – è separare, anche a livello nazionale, il prezzo del gas da quello dell’elettricità. Questo porterebbe subito un abbattimento significativo delle bollette”. Si sente pronta per palazzo Chigi? “Non si è mai pronti ad una sfida ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il modo più efficace per risolvere la crisi energetica è mettere uneuropeo aldel gas, materia sulla quale nazioni come Germania, Olanda si oppongono”. Lo dice in una intervista al Tg5 il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Mi incuriosisce – rimarca – anche il silenzio della sinistra su questo tema. Noi abbiamo garantitoalin questa battaglia pur stando all’opposizione”. “Una cosa velocissima che si potrebbe fare anche in assenza dell’Europa – aggiunge– è separare, anche a livello nazionale, ildel gas da quello dell’elettricità. Questo porterebbe subito un abbattimento significativo delle bollette”. Si sente pronta per palazzo Chigi? “Non si è mai pronti ad una sfida ...

