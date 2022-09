Caro energia, Meloni a Perugia: “L’Europa invece di pensare al gas si occupava di come cucinare gli insetti” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Noi siamo nella situazione energetica attuale perché Italia per decenni non si è occupata seriamente del suo approvvigionamento energetico e perché L’Europa invece di preoccuparsi di fare scelte strategiche come questa stava lì a fare norme su come si cucinano gli insetti”: così la leader di FdI Giorgia Meloni parlando in piazza a Perugia. “Quando tentavano di segnalare che L’Europa aveva priorità sbagliate – ha sottolineato – ci dicevano che eravamo antieuropeisti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Noi siamo nella situazione energetica attuale perché Italia per decenni non si è occupata seriamente del suo approvvigionamento energetico e perchédi preoccuparsi di fare scelte strategichequesta stava lì a fare norme susi cucinano gli”: così la leader di FdI Giorgiaparlando in piazza a. “Quando tentavano di segnalare cheaveva priorità sbagliate – ha sottolineato – ci dicevano che eravamo antieuropeisti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - fattoquotidiano : Arezzo, 80 centesimi in più in ogni scontrino per il caro energia: “L’unico modo per poter pagare le bollette alla… - meccanica_plus : RT @Siderweb: #Mercato Tondo: produttori pronti a chiedere aumenti. Il caro energia è destinato a influenzare i ritmi di produzione e le qu… - Corrado84 : RT @NewsUnindustria: ??? «#Frosinone territorio a forte vocazione manifatturiera, qui le #aziende sono altamente energivore: servono interve… -