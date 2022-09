Caro energia, il caso dell’azienda ceramica: “Bolletta su del 439% in un anno. E per il rinnovo Eni voleva 300mila euro di anticipo” (Di venerdì 2 settembre 2022) Non ci sono solo i prezzi del gas e dell’energia elettrica a mettere in ginocchio interi settori produttivi. Per le imprese energivore il problema è anche quello di riuscire a rinnovare i contratti per la fornitura di energia. Succede, infatti, che ad alcune vengano richiesti grossi anticipi o fideiussioni a garanzia del pagamento delle bollette future. È il caso di Olympia, azienda ceramica con 40 dipendenti basata a Corchiano, in provincia di Viterbo. Nonostante l’impresa sia cliente di Eni da quarant’anni – anche se ora a inviare la Bolletta è la sua controllata Plenitude – pochi giorni fa il colosso energetico l’ha messa davanti a un aut aut. “Ci hanno detto che l’unico modo per continuare a fornirci il gas era di versare un anticipo di 300mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Non ci sono solo i prezzi del gas e dell’elettrica a mettere in ginocchio interi settori produttivi. Per le imprese energivore il problema è anche quello di riuscire a rinnovare i contratti per la fornitura di. Succede, infatti, che ad alcune vengano richiesti grossi anticipi o fideiussioni a garanzia del pagamento delle bollette future. È ildi Olympia, aziendacon 40 dipendenti basata a Corchiano, in provincia di Viterbo. Nonostante l’impresa sia cliente di Eni da quarant’anni – anche se ora a inviare laè la sua controllata Plenitude – pochi giorni fa il colosso energetico l’ha messa davanti a un aut aut. “Ci hdetto che l’unico modo per continuare a fornirci il gas era di versare undi...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - fattoquotidiano : Arezzo, 80 centesimi in più in ogni scontrino per il caro energia: “L’unico modo per poter pagare le bollette alla… - max1ci6 : RT @IlariaBifarini: C’è una sola ricetta per il caro energia: smetterla con le sanzioni alla Russia e con la speculazione e l’ideologia del… - _a1_s2_d3_ : RT @ItaliaOggi: Caro energia, l'Ue valuta un price cap sull'elettricità prodotta senza gas -