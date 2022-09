Caro energia e costi delle vetture inaccessibili, ad agosto crollano le immatricolazioni di auto elettriche (Di venerdì 2 settembre 2022) Le immatricolazioni di veicoli elettrici ed ibridi nel nostro paese sono crollate del 23,39%. Lo scorso agosto le vetture vendute sono state meno di 5mila e la quota di mercato rimane ferma ad un modesto 7%. Motus-E, l’associazione che raccoglie tutti gli operatori della mobilità elettrica, segnala che nel mese di agosto le vendite di auto con possibilità di ricarica (somma di BEV, elettriche pure, e PHEV, veicoli ibridi plug-in) si sono attestate a sole 4.961 unità, a fronte delle 6.476 vendute nello stesso mese dello scorso anno, flessione appunto di oltre il 23%. In particolare, le auto elettriche pure registrano un calo di quasi il 30%, per un totale di 2.278 unità immatricolate. Le vendite delle ibride plug-in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Ledi veicoli elettrici ed ibridi nel nostro paese sono crollate del 23,39%. Lo scorsolevendute sono state meno di 5mila e la quota di mercato rimane ferma ad un modesto 7%. Motus-E, l’associazione che raccoglie tutti gli operatori della mobilità elettrica, segnala che nel mese dile vendite dicon possibilità di ricarica (somma di BEV,pure, e PHEV, veicoli ibridi plug-in) si sono attestate a sole 4.961 unità, a fronte6.476 vendute nello stesso mese dello scorso anno, flessione appunto di oltre il 23%. In particolare, lepure registrano un calo di quasi il 30%, per un totale di 2.278 unità immatricolate. Le venditeibride plug-in ...

