Caro energia, Di Maio al Forum Ambrosetti: "Decreto urgente con 80% delle bollette pagato dallo Stato. Costa meno della cassa integrazione" (Di venerdì 2 settembre 2022) "Serve un Decreto taglia bollette in via emergenziale da qui a fine anno in attesa del tetto al prezzo del gas. Un Decreto che permetta alle imprese che sia riconosciuto l'80% di bolletta pagato dallo Stato significa portare il gas al prezzo pre-crisi. Si tratta di 13 miliardi di euro, che non sono nulla rispetto alla cassa integrazione e ai 370 mia posti di lavoro che rischiamo di perdere oltre ai mancati introiti. Lo Stato ha la possibilità di introitare queste risorse dalle maggiori accise e Iva derivanti dall'inflazione così diamo respiro alle imprese e ai lavoratori. Il Gioco di Putin rischia di spaccare l'Europa". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla 48esima edizione del ...

