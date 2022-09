Caro Energia, Berlusconi: "Gravi responsabilità sinistra su nostra dipendenza da gas russo" (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 02 settembre 2022 "L'Europa deve essere unita e dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas. Vi ricordate che dal 2002 chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 02 settembre 2022 "L'Europa deve essere unita e dare una risposta compatta sull'emergenza del prezzo del gas. Vi ricordate che dal 2002 chiediamo all'Europa di darsi una politica comune per la ...

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - La7tv : #lariachetira Fabio Dragoni contro Draghi sul #carobollette: '#Draghi si è dimesso senza essere sfiduciato, è lì e… - Agenzia_Ansa : Per protesta contro il caro energia, disoccupati bruciano bollette in piazza a Napoli. 'Non possono sostenere costi… - MarinaSangirar1 : RT @IlariaBifarini: C’è una sola ricetta per il caro energia: smetterla con le sanzioni alla Russia e con la speculazione e l’ideologia del… - Giupdis : RT @ultimenotizie: Un pubblico esercizio su tre rischia la chiusura in Italia. Lo afferma il vicepresidente vicario della Fipe, parlando de… -