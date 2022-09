Caro bollette, Vissani: "Se vogliono farci chiudere, lo dicano" (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo chef mostra le bollette del suo ristorante e si sfoga: "A queste condizioni è impossibile continuare a fare impresa in Italia" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo chef mostra ledel suo ristorante e si sfoga: "A queste condizioni è impossibile continuare a fare impresa in Italia"

