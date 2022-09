Caro bollette | Metsola | ' Disaccoppiare il prezzo del gas dell' elettricità | ma dobbiamo agire ora'

Agenzia_Ansa : VIDEO | 'Se ci vogliono far chiudere basta che ce lo dicano': a dirlo sono Gianfranco e Luca Vissani, il maestro de… - ItaliaViva : Caro bollette e crisi energetica: non possiamo perdere tempo! @meb - elenabonetti : Vi aspetto oggi in #Sardegna! Insieme al Senatore Giuseppe Luigi Cucca e con le candidate e i candidati del Terzo p… - Gioia_assi : Caro energia, bollette bruciate in piazza a Napoli - sole24ore : Caro energia, Di Maio: 'Decreto urgente con 80% bollette pagato da Stato' - Il Sole 24 ORE -

Il Riformista

... servizi a rischio negli ospedali pubblici e privati Ilenergia preoccupa anche le aziende ...costi sostenuti dalle aziende nei loro bilanci per effetto dell'incremento del costo delle...Attesi nuovi interventi anche sulDal prossimo ottobre i termosifoni saranno accesi per un'ora in meno al giorno e segneranno un grado in meno : non più 20°C ma 19°C. Non solo per le ... Caro bollette, la rabbia dei commercianti: “Consumiamo di meno e paghiamo di più, costretti a chiudere” Roma, 2 set. (askanews) - 'La questione dell'aumento delle bollette è diventata talmente clamorosa che non potrà che esserci una posizione ...Tornano in piazza i manifestanti: "Misure immediate per le fasce deboli". Il corteo si è snodato nel centro della città per concludersi davanti alla sede del consiglio comunale ...