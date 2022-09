Caregiver: come fare domanda di permessi e congedi per assistere disabili (Di venerdì 2 settembre 2022) La normativa italiana tutela i lavoratori che prestano assistenza a familiari colpiti da handicap in situazione di gravità, i cosiddetti Caregiver, grazie ad una serie di istituti che garantiscono all’interessato di assentarsi, in maniera giustificata, senza perdere la retribuzione. Previa domanda all’Inps, i dipendenti possono sfruttare da un lato i permessi di cui alla Legge numero 104/1992 e, dall’altro, il congedo straordinario biennale disciplinato dal Decreto legislativo numero 151/2001. In entrambi i casi, la copertura economica dei giorni di assenza è a carico dell’Istituto, con anticipo degli importi in busta paga da parte del datore di lavoro. Di recente, il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, in vigore dal 13 agosto scorso, nell’ottica di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per genitori e prestatori ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 settembre 2022) La normativa italiana tutela i lavoratori che prestano assistenza a familiari colpiti da handicap in situazione di gravità, i cosiddetti, grazie ad una serie di istituti che garantiscono all’interessato di assentarsi, in maniera giustificata, senza perdere la retribuzione. Previaall’Inps, i dipendenti possono sfruttare da un lato idi cui alla Legge numero 104/1992 e, dall’altro, il congedo straordinario biennale disciplinato dal Decreto legislativo numero 151/2001. In entrambi i casi, la copertura economica dei giorni di assenza è a carico dell’Istituto, con anticipo degli importi in busta paga da parte del datore di lavoro. Di recente, il Decreto legislativo 30 giugno 2022 numero 105, in vigore dal 13 agosto scorso, nell’ottica di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per genitori e prestatori ...

simacheansia : RT @_74Nicea_: Ho usufruito della legge 104 come caregiver. Mio marito ne ha usufruito come malato oncologico. Capirete bene che ogni battu… - lissiland : RT @_74Nicea_: Ho usufruito della legge 104 come caregiver. Mio marito ne ha usufruito come malato oncologico. Capirete bene che ogni battu… - Silvia72266704 : RT @_74Nicea_: Ho usufruito della legge 104 come caregiver. Mio marito ne ha usufruito come malato oncologico. Capirete bene che ogni battu… - Mich_Mariani : RT @_74Nicea_: Ho usufruito della legge 104 come caregiver. Mio marito ne ha usufruito come malato oncologico. Capirete bene che ogni battu… - Civetta46262114 : RT @_74Nicea_: Ho usufruito della legge 104 come caregiver. Mio marito ne ha usufruito come malato oncologico. Capirete bene che ogni battu… -