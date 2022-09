Carceri | allarme suicidi | 59 da inizio anno | mai così tanti

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Nei primi otto mesi del 2022, 59 persone si sono tolte la vita in carcere. Più di una ogni quattro giorni. Numeri che “generano un vero e proprio, non avendo precedenti negli ultimi anni”. A sottolinearlo è l’associazione Antigone, che ha elaborato un dossier suiin carcere. “Sin dall’dell’il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a raggiungere l’impressionante cifra di 15nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni. A due terzi dell’in corso, è già stato superato il totale dei casi del 2021, pari a 57 decessi”, ricorda Antigone. Delle 59 persone che si sono tolte la vita in carcere, 4 erano donne. “Un numero particolarmente alto se consideriamo che la percentuale della popolazione detenuta femminile ...

24 delle 34erano sovraffollate, in 15 il tasso di occupazione era superiore al 130% della loro capacità ufficiale. Particolaresuscita l'ospedale psichiatrico per prigionieri di ...Il Comitato del Consiglio d'Europa per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) oggi richiama la Grecia perché "troppi prigionieri continuano a essere detenut ...Il detenuto era recluso da un mese e soffriva di una patologia psichiatrica. Il Garante denuncia le condizioni di sovraffollamento ...