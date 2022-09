Carburanti oggi Italia | giù prezzo benzina | sale diesel

(Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – Terzo forte calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; Brent ancora in discesa per via delle prospettive di rallentamento della crescita mondiale; ribassi sui prezzi consigliati della. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di tre centesimi al litro i prezzi consigliati della. Per IP e Q8 registriamo un ribasso di un cent/litro sulla. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti:self service a 1,771 euro/litro (-2 millesimi, compagnie 1,776, pompe bianche 1,762),a 1,855 euro/litro (+2, compagnie 1,855, pompe ...

Terzo forte calo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati; Brent ancora in discesa per via delle prospettive di rallentamento della crescita mondiale; ribassi sui prezzi consigliati ...
Prezzo della benzina in calo: secondo le rilevazioni riportate da Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self si porta a 1,773 euro al litro (1,775 il dato pr ...