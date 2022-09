Capitano dei pompieri perde tutti e tre i figli perché l’auto sterza all’improvviso sul traffico (Di venerdì 2 settembre 2022) Il peggior incubo di un genitore è che possa succedere qualcosa ai suoi figli. Quest’uomo, padre di tre figli, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo quando ha scoperto di averli persi tutti e tre. GoFundMeIl Capitano Steve Biakanja, della San Jose Fire Station 16, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo. Ha perso le figlie gemelle di 14 anni, Leigh e Lucy, e il figlio Ben di 12 in un incidente sull’autostrada 156 a Hollister. Tra i morti anche la madre dei ragazzi, Lisa Biakanja, ex moglie di Steve. Secondo il resoconto della California Highway Patrol, i quattro viaggiavano su una Tesla del 2014 sull’autostrada 156. Ad un certo punto, per ragioni sconosciute, il loro veicolo ha sterzato all’improvviso ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 2 settembre 2022) Il peggior incubo di un genitore è che possa succedere qualcosa ai suoi. Quest’uomo, padre di tre, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo quando ha scoperto di averli persie tre. GoFundMeIlSteve Biakanja, della San Jose Fire Station 16, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo. Ha perso lee gemelle di 14 anni, Leigh e Lucy, e ilo Ben di 12 in un incidente sulstrada 156 a Hollister. Tra i morti anche la madre dei ragazzi, Lisa Biakanja, ex moglie di Steve. Secondo il resoconto della California Highway Patrol, i quattro viaggiavano su una Tesla del 2014 sulstrada 156. Ad un certo punto, per ragioni sconosciute, il loro veicolo hato...

