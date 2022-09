Capitano dei pompieri perde tutti e tre i figli perché l’auto sterza all’improvviso sul traffico

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il peggior incubo di un genitore è che possa succedere qualcosa ai suoi. Quest’uomo, padre di tre, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo quando ha scoperto di averli persie tre. GoFundMeIlSteve Biakanja, della San Jose Fire Station 16, ha visto avverarsi il suo peggiore incubo. Ha perso lee gemelle di 14 anni, Leigh e Lucy, e ilo Ben di 12 in un incidente sulstrada 156 a Hollister. Tra i morti anche la madre dei ragazzi, Lisa Biakanja, ex moglie di Steve. Secondo il resoconto della California Highway Patrol, i quattro viaggiavano su una Tesla del 2014 sulstrada 156. Ad un certo punto, per ragioni sconosciute, il loro veicolo hato...

BuzuLuke : Da uno degli attaccanti più promettenti del mondo Da un idolo dei tifosi dell'Inter di quei tempi Da capitano di… - asrgabbo27 : RT @laziocrazia: +++ LAZIO: CIRO IMMOBILE CONDANNATO PER EVASIONE FISCALE! +++ Dei 184 gol segnati con la maglia della Lazio infatti il ca… - musagete10 : @tonalissima Ti manca Calabria capitano incazzato con quei pipponi dei suoi compagni - Sabuz76 : @dianartemide12 Appunto, quando a farlo siamo noi gli tri vincono. Questo dimostra la poca fe che trasmette il mist… - sportli26181512 : Juve, #Bonucci: 'Col Psg, risultato che non ha premiato il nostro atteggiamento': Il capitano bianconero recrimina… -

RaiNews

Parliamo di momenti assolutamente ordinari chenel corso dell'anno, in cui sentiamo che ... il primo capitolo è stato unoprimi titoli a portare in luce alla grandissima un'esperienza ...... tempo utile per definire gli ultimi dettagli ancora mancanti, poi l'exdell'Inter partirà ... Al di lànumeri, però, Icardi non è mai riuscito ad avere un ruolo da protagonista nel Psg, ... Calcio: la Cassazione condanna il capitano della Lazio Ciro Immobile per evasione fiscale Il rapper su Instagram racconta la sua avventura: “siamo stati tagliati fuori dal volo, ci dispiace annullare la tappa del tour a Vigevano” LAMEZIA TERME – Disagi che possono capitare a tutti ma stavo ...Francesco Totti e Noemi Bocchi continuano a frequentarsi e le paparazzate si fanno sempre più frequenti. Ilary Blasi triste per la fine del matrimonio, la sua estate è stata finzione.