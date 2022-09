Canada | s’insedia il nuovo console generale d’Italia

(Di venerdì 2 settembre 2022) Si è insediato ila Toronto: è Luca Zelioli, 57 anni, originario di Reggio Emilia, sposato, due figli. Di enorme spessore il suo curriculum. Dal marzo del 2018 al giugno del 2022, Zelioli è stato Ambasciatore a Podgorica, in Montenegro. Dal 2013 al 2018 ha ricoperto, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’incarico di Vice Presidente del Comitato Interministeriale per i diritti umani ed è stato (fino al febbraio 2017) responsabile della cooperazione multilaterale della Direzioneper la Cooperazione allo Sviluppo, seguendo anche le questioni e i temi collegati al Polo delle Nazioni Unite (FAO, PAM, IFAD) con base a Roma. Dal 2009 al 2013 ha prestato servizio alla Missione Permanente Italiana presso l’ONU a New York. Nel ...

