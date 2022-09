Campionati Mondiali 49er, 49erFX, Nacra 17: volano Tita-Banti (Di venerdì 2 settembre 2022) La seconda giornata dei Campionati Mondiali mette in luce ancora prestazioni sontuose da parte degli equipaggi impegnati nella classe Nacra 17. Ruggero Tita e Caterina Banti si permettono di scartare un 1 al momento e Ugolini – Giubilei si insidiano al secondo posto; Bissaro – Frascari guadagnano una posizione dopo sei prove e arrivano al sesto posto. Campionati Mondiali, nei 49er due equipaggi in top ten Sulla classe acrobatica maschile dei 49er sono due gli equipaggi in top ten: Ferrarese – Chistè sesti e Crivelli Visconti – Calabrò noni. Nei 49erFX primo equipaggio quello di Germani – Bertuzzi al momento al quattordicesimo posto. Per tutte le informazioni sull’evento: ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 2 settembre 2022) La seconda giornata deimette in luce ancora prestazioni sontuose da parte degli equipaggi impegnati nella classe17. Ruggeroe Caterinasi permettono di scartare un 1 al momento e Ugolini – Giubilei si insidiano al secondo posto; Bissaro – Frascari guadagnano una posizione dopo sei prove e arrivano al sesto posto., neidue equipaggi in top ten Sulla classe acrobatica maschile deisono due gli equipaggi in top ten: Ferrarese – Chistè sesti e Crivelli Visconti – Calabrò noni. NeiFX primo equipaggio quello di Germani – Bertuzzi al momento al quattordicesimo posto. Per tutte le informazioni sull’evento: ...

