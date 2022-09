Camorra | prime condanne per inchiesta clan a Firenze

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiper l’sull’esplosione di una bomba carta davanti a una pizzeria nel febbraio 2021 e sulle presunte attività adi uncamorristico. Il gip del tribunale del capoluogo toscano ha condannato in abbreviato a 6 anni e 6 mesi per associazione per delinquere con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa finalizzata a furti, riciclaggio spaccio di stupefacenti e reati in violazione della legge in materia di immigrazione Luigi Cuomo, titolare del ristorante dove esplose l’ordigno rudimentale e presunto capo della banda criminale insieme al fratello Michele. Tre anni e 6mila euro di multa sono stati inflitti ai due presunti esponenti delrivale dei Piedimonte che fecero detonare la bomba carta: Sabato ...