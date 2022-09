“Calenda si crede Piero Angela su TikTok”: l’esperto lo stronca. “Il Cav più bravo”. Scanzi rosica (Di venerdì 2 settembre 2022) I politici su TikTok, arrivano le pagelle. Il peggiore? Carlo Calenda. Parole di Giorgio Simonelli, professore di Teoria e Tecnica della Comunicazioni sociali dell’Università Cattolica di Milan. Interviene sul Giornale circa l’utilizzo dei social network in campagna elettorale. E soprattutto sull’approdo in massa sul social più giovane. L’ultimo a farlo tra i politici è stato Silvio Berlusconi che ha raggiunto in un sol giorno numeri da record superando i 3 milioni di visualizzazioni in poche ore e quasi 200 mila. Un dato che ha indotto molti talk show a farne oggetto di analisi. l’esperto: “Su TikTok Calenda un disastro, si sente Piero Angela” Il docente esprime un giudizio dopo avere visionato più video. «Guardi, lei sa che io non sono un berlusconiano- premette-. ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) I politici su, arrivano le pagelle. Il peggiore? Carlo. Parole di Giorgio Simonelli, professore di Teoria e Tecnica della Comunicazioni sociali dell’Università Cattolica di Milan. Interviene sul Giornale circa l’utilizzo dei social network in campagna elettorale. E soprattutto sull’approdo in massa sul social più giovane. L’ultimo a farlo tra i politici è stato Silvio Berlusconi che ha raggiunto in un sol giorno numeri da record superando i 3 milioni di visualizzazioni in poche ore e quasi 200 mila. Un dato che ha indotto molti talk show a farne oggetto di analisi.: “Suun disastro, si sente” Il docente esprime un giudizio dopo avere visionato più video. «Guardi, lei sa che io non sono un berlusconiano- premette-. ...

