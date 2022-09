(Di venerdì 2 settembre 2022) La premessa obbligatoria è che per poter crescere e forse governare, il 25 settembre servirà un buon risultato, magari a doppia cifra, ma intanto Carlogià al dopo elezioni e vede la lista nata dall'unione Azione-Italia Viva che da cartello elettorale si trasforma in "unvasto, chiamatelo fronte, esattamente quelle a cui Mario Draghi ha improntato la sua azione", ha detto all'evento di apertura della campagna elettorale del terzo polo, che ha richiamato al Superstudio migliaia di persone, molte delle quali rimaste fuori dalla sala principale."Questa casa è aperta a Cottarelli, Bonino, Bentivogli, Giorgetti, Sala, Gori. Mi fa molta impressione vedere Cottarelli con Fratoianni, Sala con Di Maio...", ha aggiuntoprevedendo un forte rimescolamento delle carte ...

Agenzia askanews

... ha aggiunto riferendosi alla campagna elettorale del Pd e a quell'appello del leader dem al "voto utile" contro il qualesi è nuovamente opposto con fermezza: "Io non voglio fare polemica ...... è lungo e noioso; Salvini, che è stato il primo ad approdare sul social network,proposte irricevibili da quel pubblico, come nel caso della leva. Ma il peggiore è- elenca il ... Calenda lancia cantiere repubblicano e guarda al post voto Tutto esaurito con 5000 partecipanti per l'avvio della campagna elettorale del Terzo Polo con Carlo Calenda e Matteo Renzi a Milano. Numerose le persone che non hanno potuto accedere ...