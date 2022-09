Calenda e Renzi ‘nemici-amici’: le ‘scenette’ del leader di Azione dal palco di Milano. E racconta anche un aneddoto sul Mozambico (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima un aneddoto sul Mozambico, quando Matteo Renzi era presidente del Consiglio e Carlo Calenda viceministro. Poi, ancora, una battuta sul loro rapporto “litigioso” durante l’esecutivo insieme e una sulla “gentilezza” di Renzi, pronto, a quanto si capisce, a prendere la giacca dell’alleato politico. Infine un auto-avvertimento: “Chiudo perché Matteo si sta innervosendo…”. Dal palco di Milano, dove il leader di Azione e l’ex presidente del Consiglio hanno inaugurato la campagna elettorale insieme, Calenda ha citato più volte il leader di Italia Viva. “Scenette” degli ormai ex “nemici” che hanno riscosso l’applauso di Renzi, seduto in prima fila dopo aver già tenuto il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Prima unsul, quando Matteoera presidente del Consiglio e Carloviceministro. Poi, ancora, una battuta sul loro rapporto “litigioso” durante l’esecutivo insieme e una sulla “gentilezza” di, pronto, a quanto si capisce, a prendere la giacca dell’alleato politico. Infine un auto-avvertimento: “Chiudo perché Matteo si sta innervosendo…”. Daldi, dove ildie l’ex presidente del Consiglio hanno inaugurato la campagna elettorale insieme,ha citato più volte ildi Italia Viva. “Scenette” degli ormai ex “nemici” che hanno riscosso l’applauso di, seduto in prima fila dopo aver già tenuto il suo ...

