Calciomercato Serie A LIVE: Allegri pensa al futuro, cosa ha bloccato CR7, Gnonto vola in Premier (Di venerdì 2 settembre 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c'è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 2 SETTEMBRE Il futuro di Gnonto sarà in Premier, il talentino azzurro va al Leeds (CLICCA QUI)Alla fine non si è concretizzato il passaggio di Ronaldo al Napoli, ecco perché (CLICCA QUI)Calciomercato Juventus, Allegri pensa già a programmare il 2023 (CLICCA QUI) GIOVEDI 1 SETTEMBRE Si era ...

GiovaAlbanese : #Palumbo torna alla #Juventus, stavolta definitivo. Arriva dall’#Udinese, giocherà nella #NextGen in Serie C. #calciomercato - DiMarzio : #SerieA | @juventusfc, le prime parole di #Paredes in maglia bianconera - DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg - psb_original : Cosenza, Guarascio: 'Questo calciomercato riduce il gap tra Serie B e Serie A' #SerieB - LALAZIOMIA : Serie A, probabili formazioni: Milan-Inter con Dzeko e CDK, nella Juve tocca subito a Paredes -