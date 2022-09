Calciomercato: Leeds. Contratto quinquennale con l'azzurro Gnonto (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 18enne attaccante lascia Zurigo e si accasa con il club inglese fino al 2027 ROMA - Il Leeds ha ingaggiato il 18enne attaccante azzurro Wilfried Gnonto. La punta lanciata in Nazionale da Mancini ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 2 settembre 2022) Il 18enne attaccante lascia Zurigo e si accasa con il club inglese fino al 2027 ROMA - Ilha ingaggiato il 18enne attaccanteWilfried. La punta lanciata in Nazionale da Mancini ...

