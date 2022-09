Calciomercato | le pagelle di Gazzetta | 8 a Juve e Roma | 7 | 5 al Milan

GianCol84 : Una cosa che non sopporto: le pagelle del #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Calciomercato, le pagelle di #Gazzetta: 8 a #Juventus e #Roma, 7,5 al #Milan #ACMilan #SempreMilan - junews24com : Bargiggia dà i voti al mercato delle big: «La mia pagella sulla Juve» - - Eurosport_IT : Quali sono invece i vostri voti? ???? #Calciomercato | #SerieA - PianetaMilan : #Calciomercato, le pagelle di #Gazzetta: 8 a #Juventus e #Roma, 7,5 al #Milan #ACMilan #SempreMilan -

De Ketealere è l'uomo copertina di questomilanista, Origi il campioncino su cui poter fare affidamento. L'arrivo di Dest al gong ha emozionato i tifosi, i quali però non hanno più ......Sport / Calcio / Manchester Unite / Cristiano Ronaldo / foto Imago/Image Sport Ilè ... come sottolinea MediasetSport che dà al Napoli il voto più alto delledel mercato, ...All’attaccante, arrivato a Bergamo da pochi giorni, basta un’ora per fare il pieno di consensi Sono davvero tanti i voti giunti alla nostra redazione dopo la gara tra Atalanta e Torino. Nella notte da ...CALCIOMERCATO - Voti alti anche per Lecce e Salernitana, bocciatura per Spezia, Sampdoria e Verona. I voti alle 20 squadre di Serie A.